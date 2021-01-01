

أول نظام هايبرلوب كامل النطاق سيأخذ الركاب بسرعات 750 ميلًا فى 2028 أول نظام هايبرلوب كامل النطاق سيأخذ الركاب بسرعات 750 ميلًا فى 2028

كشفت شركة Hyperloop Transportation Technologies (HTT) عن تصميمات أول هايبرلوب كامل النطاق من المقرر أن ينقل الركاب من شيكاغو إلى كليفلاند في 35 دقيقة فقط، ويتم إنشاء النظام التجاري أولاً كنموذج أولي في أبو ظبي سيرتبط بدبي والعين.



ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصدرت HTT مقطع فيديو يوضح النظام الكامل مع محطة مدمجة للمسافرين على متن كبسولات ستنطلق لمسافة ثلاثة أميال من المسار بسرعة تصل إلى 750 ميلًا في الساعة.



كما تم تصميم الكبسولات والنظام باستخدام "vibranium"، والذي تقول الشركة إنه أكثر المواد أمانًا على وجه الأرض، وهو عنصر تم ذكره في أفلام مهمة مثل "Black Panther" و "Captain America".



وإذا أثبت الاختبار في أبو ظبي نجاحه، تخطط الشركة لوضع حجر الأساس لهايبرلوب الولايات المتحدة في عام، 2023 وتشغيله بحلول عام 2028.



وإعلان HTT يضع الشركة في سباق لتحقيق رؤية إيلون ماسك إلى واقع ملموس، حيث اقترح ماسك لأول مرة نظام النقل الهايبرلوب في عام 2013.



وستتمكن كبسولاتهم من استيعاب ما مجموعه 164000 مسافر يوميًا، وتغادر كل 40 ثانية إلى المركز المحدد.



كما تم تعيين HTT لطرح المسارات الأولى لربط مدينة أوهايو بشيكاغو وإلينوي، ولكنها تستكشف أيضًا توسعة لتشمل بيتسبرج وبنسلفانيا ومدينة نيويورك.



جدير بالذكر أن الشركة تأسست عام 2013 بهدف حل مشاكل النقل بما في ذلك المرور والتلوث، ومن هنا ذهبوا إلى العمل المستوحى من شركة Musk's Boring Company وحولوا الرؤية إلى واقع رقمي، وستوفر المحطة المدمجة منصة ذاتية الصعود وتستجيب للضوء الطبيعي وتدفق الهواء والتدفئة والتبريد.

