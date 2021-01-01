

مترو موسكو يحتفل بكذبة أبريل مع ركابه على طريقته الخاصة.. اعرف التفاصيل مترو موسكو يحتفل بكذبة أبريل مع ركابه على طريقته الخاصة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة النقل فى موسكو، أنه سيتم تشغيل قطار يحتوى على نصائح كذبة أبريل، اليوم الخميس، على طول خط مترو موسكو الدائرى، وجاء فى بيان الوزارة، "أيها الركاب الأعزاء، لا تنسوا أن تبتسموا عند مغادرة القطار، أعددنا لكم مفاجأة، بحلول 1 أبريل.. قطار مع الملصقات سيعمل على الخط الدائرى طوال اليوم".



ومن بين العبارات التى سيراها الركاب ملصقة على أبواب القطار "لا تصدق ولا تخاف ولا تسأل ولا حب ولا شوق ولا شفقة ولا تنزعج ولا تقلق ولا تتظاهر"، وفقا لموقع سبوتنيك الروسي.



ويغطى مترو موسكو العاصمة الروسية موسكو، وتم افتتاح أول فرع له عام 1935، حيث كان أول نظام السكك الحديدية تحت الأرض في الاتحاد السوفيتي على عمق أكثر من 70 مترا، وتقع معظم نظمه تحت الأرض، حيث بلغت في بعض الأحيان على عمق أكثر من 70 مترا تحت سطح الأرض، وله أكثر من 206 محطة و 346 كيلومتر من طول الطريق.

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أما كذبة أبريل فهي مناسبة تقليدية فى عدد من الدول توافق الأول من شهر أبريل من كل عام، ويشتهر فيها القيام بخداع الآخرين، ولا يعد يوم كذبة أبريل يوما وطنيا لأى شعب فى العالم، لكنه يوم اعتاد الناس فيه على الاحتفال وإطلاق النكات وخداع بعضهم.ولا توجد حقيقة مؤكدة لأصل هذه العادة، لكن رجحت بعض الآراء أن أصل هذا اليوم هو أن الكثير من مدن أوروبا ظلت تحتفل برأس السنة فى الأول من أبريل حتى القرن الـ15، ليتم تعديل التاريخ للأول من شهر يناير، وهو ما رفضته بعض الشعوب التى ظلت تحتفل به فى أبريل ليطلق على تلك الاحتفالات فيما بعد "كذبة أبريل".