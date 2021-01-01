أعلنت وزارة النقل فى موسكو، أنه سيتم تشغيل قطار يحتوى على نصائح كذبة أبريل، اليوم الخميس، على طول خط مترو موسكو الدائرى، وجاء فى بيان الوزارة، "أيها الركاب الأعزاء، لا تنسوا أن تبتسموا عند مغادرة القطار، أعددنا لكم مفاجأة، بحلول 1 أبريل.. قطار مع الملصقات سيعمل على الخط الدائرى طوال اليوم".
ومن بين العبارات التى سيراها الركاب ملصقة على أبواب القطار "لا تصدق ولا تخاف ولا تسأل ولا حب ولا شوق ولا شفقة ولا تنزعج ولا تقلق ولا تتظاهر"، وفقا لموقع سبوتنيك الروسي.
ويغطى مترو موسكو العاصمة الروسية موسكو، وتم افتتاح أول فرع له عام 1935، حيث كان أول نظام السكك الحديدية تحت الأرض في الاتحاد السوفيتي على عمق أكثر من 70 مترا، وتقع معظم نظمه تحت الأرض، حيث بلغت في بعض الأحيان على عمق أكثر من 70 مترا تحت سطح الأرض، وله أكثر من 206 محطة و 346 كيلومتر من طول الطريق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مترو موسكو يحتفل بكذبة أبريل مع ركابه على طريقته الخاصة.. اعرف التفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق