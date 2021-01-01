استعدادات أمنية مكثفة لتأمين موكب المومياوات الملكية



موكب المومياوات الملكية موكب المومياوات الملكية

أنهت الاجهزة الامنية استعداداتها لتأمين موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير الى متحف الحضارة خلال حفل ضخم يوم السبت القادم.



قامت الاجهرة الامنية بتحديد خط سير موكب المومياوات الملكية وتم تجهيز عدد من الارتكازات الامنية فى الطرق التى سيمر منها الموكب.



كما تقوم الاجهزة الامنية بتعقيم خط سير الموكب كاملا ونشر رجال الشرطة فى كافة الطرق المؤدية لطريق الموكب بالاضافة الى منع مرور السيارات والمارة فى خط سير الموكب.

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وقررت وزارة الداخلية إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت الموافق 3 الجارى من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.وذلك فى إطار الاحتفال بالحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مرورًا بشارع كورنيش النيل.ومن المقرر أن يتم غلق الطرق التالية:غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو ، وكذا غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاه القادم من الجيزة.غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال ، وكذا غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى ، وكذا غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.غلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظ حتى الساعة 9م .وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة ، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).