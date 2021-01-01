قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن صناعة الدواء هى صناعة استراتيجية فى المقام وأنها ايضا لها العديد من المكاسب الاقتصادية وأنها صاحبة تأثير كبير على اقتصاد الدول.
وصرح الدكتور "سرور" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ان أنشأ مدينة الدواء تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات التنموية فى مجال صناعة الدواء بمصر .
وأشار الدكتور سامح ان مدينة الدواء سوف تأثير على الدخل القومي من خلال تقليل الأموال التى تنفق على استيراد الدواء سنويًا من الخارج بل وأيضًا سوف تفتح باب التصدير وهذا الأمر الذى سوف يعود على خزينة الدولة المصرية بزيادة حصيلة العملة الصعبة الأجنبية والتى سوف تجنيها الدولة من عمليات التصدير الدول الأخرى وبذلك تكون مدينة الدواء قد احدثت فارق فى الدخل القومى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على عميد صيدلة حلوان: مدينة الدواء سوف تعود بالفائدة على الدخل القومي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق