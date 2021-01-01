عميد صيدلة حلوان: مدينة الدواء سوف تعود بالفائدة على الدخل القومي



عميد صيدلة حلوان عميد صيدلة حلوان

قال الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن صناعة الدواء هى صناعة استراتيجية فى المقام وأنها ايضا لها العديد من المكاسب الاقتصادية وأنها صاحبة تأثير كبير على اقتصاد الدول.



وصرح الدكتور "سرور" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ان أنشأ مدينة الدواء تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات التنموية فى مجال صناعة الدواء بمصر .



وأشار الدكتور سامح ان مدينة الدواء سوف تأثير على الدخل القومي من خلال تقليل الأموال التى تنفق على استيراد الدواء سنويًا من الخارج بل وأيضًا سوف تفتح باب التصدير وهذا الأمر الذى سوف يعود على خزينة الدولة المصرية بزيادة حصيلة العملة الصعبة الأجنبية والتى سوف تجنيها الدولة من عمليات التصدير الدول الأخرى وبذلك تكون مدينة الدواء قد احدثت فارق فى الدخل القومى.

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أقرأ أيضا : استقالة مساعد وزير التعليم من منصبها بشكل مفاجئ لأسباب غير معلنةوتعد مدينة الدواء أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات