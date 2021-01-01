بتفاصيل إضافية .. شكل جديد لنتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع التعليم الآن



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نشر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، بعد تعديل شكلها واضافة تفاصيل اكثر فيها بحيث يتعرف كل طالب على مستواه الحقيقي في كل امتحان.



ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على التفاصيل الجديدة التي تم اعلانها في نتيجة الصف الاول الثانوي 2021 من خلال الضغط هنا ، وإدخال البيانات المطلوبة للحصول على النتيجة بالتفصيل.



وكانت قد قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، شرحا مفصلا للألوان والعلامات الموجودة في كارت الخاص بإعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم .

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قالت وزارة التربية والتعليم على رابط نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي2021 :- تشير المنطقة الزرقاء الى اجتياز الطالب الاختبار بتفوق وهذا يعني ان الطالب قد حقق مستوى دراسيا متميزا في المادة وان تحصيله الدراسي جيد.- تشير المنطقة الخضراء إلى اجتيار الطالب الاختبار في المادة بمستوى مناسب وحصوله على درجات جيدة ومازالت امامه الفرصة لتحسين الاداء وتحقيق مستوى متفوق.- تشير المنطقة الصفراء الى اجتياز الطالب للاختبار وحصوله على درجة النجاح اللازمة في المادة ولكن مازال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين ، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت درجة النتيجة.- تشير النقطة السوداء على الشريط الى اداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.- تشير النقطة الحمراء المثلثة على الشريط إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية ، ومن خلاله يمكن للطالب التحقق من اداؤه في مقابل اداء الطلاب على مستوى الجمهورية ، ومن خلاله يمكن للطالب التحقق من ادائه في مقابل اداء الطلاب على مستوى الجمهورية.- الدرجة العظمى من 100 والصغرى من 50- إن لم يحضر الطالب الاختبار لن تظهر المادة في مؤشر قياس الاداء وستظهر في جدول غياب الطالب المسجل من قبل المدرسة.