رمضان عبدالرازق: التدين المغشوش أكثر ما يضر الدين الإسلامي .. فيديو

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صورة الخبر: الشيخ رمضان عبدالرازق
الشيخ رمضان عبدالرازق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن أكثر ما يضر الدين الإسلامي هو التديين المغشوش أو المزيف، كما قال الإمام محمد الغزالى، رحمه الله تعالى.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الاسلام حثنا على الدعوة إلى الله بالأخلاق، لكن الآن تجد من يتدين ظاهريا وأخلاقه لا تدل على مظهره وهذا أكثر ما يضر الدين الإسلامي".

أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مدينة الدواء بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وقال الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على شاشة "dmc"، اليوم الخميس، إنّ إنجازات الرئيس السيسي لا ينكرها إلا حاقد، مؤكّدًا أنّ مشروع مدينة الدواء يُضاف إلى قائمة إنجازات الرئيس السيسي.


وأضاف: "حفظ الله الرئيس السيسي وأيّده وغفر له وبارك الله فيه وأمدّ الله في عمره وحشرنا الله معهم في الجنة بإذن الله".

وشدّد الجندي على أهمية مشروع مدينة الدواء قائلًا إنّ الدولة التي تمتلك دواءها وسلاحها لا يُخشَى عليها من أي شيء، مؤكّدًا أنّ الدواء على رأس أولويات قائمة المصارف الزكوية والالتزامات الأسرية.

المصدر: elbalad

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