قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن أكثر ما يضر الدين الإسلامي هو التديين المغشوش أو المزيف، كما قال الإمام محمد الغزالى، رحمه الله تعالى.
وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الاسلام حثنا على الدعوة إلى الله بالأخلاق، لكن الآن تجد من يتدين ظاهريا وأخلاقه لا تدل على مظهره وهذا أكثر ما يضر الدين الإسلامي".
أشاد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مدينة الدواء بالخانكة بمحافظة القليوبية.
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التعليقات على رمضان عبدالرازق: التدين المغشوش أكثر ما يضر الدين الإسلامي .. فيديو
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