هل للصوم درجات؟.. الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء، إن الصيام على ثلاث درجات: صوم العوام، وصوم الخواص، وصوم خواص الخواص.
وأوضحت الدار خلال اجابتها على سؤال" هل للصوم درجات": صوم العوام: فهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج مع إرسال الجوارح في الزلات، وإهمال القلب في الغفلات، وصاحب هذا الصوم ليس له من صومه إلا الجوع؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رواه البخاري.
وأما صوم الخواص: فهو إمساك الجوارح كلها عن الفضول، وهو كل ما يشغل العبد عن الوصول، وحاصله: حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة عن الاشتغال بما لا يعني ، وأما صوم خواص الخواص: فهو حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب.
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