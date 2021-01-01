هل يجوز قراءة سورة معينة بعدد كل يوم؟.. أمين الفتوى يجيب

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز قراءة سورة معينة بعدد معين كل يوم؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا مانع من أن يقرأ الإنسان القرآن فكلما قرأ حرفا أخذ حسنة والحسنة بعشر أمثالها.

وأضاف أمين الفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ".

وأشار أمين الفتوى إلى أنه جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ بعث رجلًا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: سلوه، لأي شيء يصنع ذلك؟، فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله ﷺ: أخبروه أن الله تعالى يحبه.

وأوضح أنه إذا وجد شخصا روحانيات عندما يقرأ سورة معينة أو عند تلاوة شيخ معين فلا مانع من ذلك فحيثما وجدت قلبك فتوكل على الله.

المصدر: elbalad

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