هل يجوز قراءة سورة معينة بعدد كل يوم؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز قراءة سورة معينة بعدد معين كل يوم؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا مانع من أن يقرأ الإنسان القرآن فكلما قرأ حرفا أخذ حسنة والحسنة بعشر أمثالها.
وأضاف أمين الفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ".
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