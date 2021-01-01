طريقة تحضير بيتزا الطاسة.. خطوة بخطوة

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طريقة تحضير بيتزا الطاسة

تعد البيتزا من الأكلات المميزة للعديد من الأشخاص، ويمكن إضافة الحشوات المختلفة المختلفة، والجبن اللذيذة والشهية، وإليكم طريقة تحضير بيتزا الطاسة للشيف غادة جميل.

مقادير بيتزا الطاسة
2 كوب دقيق
معلقة كبيرة خميرة
معلقة كبيرة سكر
2 معلقة كبيرة لبن بودرة
نصف معلقة ملح
رشة فلفل أسود
كوب ونصف ماء دافئ
8 معلقة كبيرة زيت زيتون
بودرة ثوم
بودرة بصل

لحشوة السوسيس
سوسيس
فلفل ألوان
جبنة موتزاريلا
صلصة بيتزا

لحشوة البسطرمة
بسطرمة
فلفل ألوان
زيتون حلقات
صلصة بيتزا
مشكل جبن

طريقة تحضير بيتزا الطاسة
* يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح و اللبن البودرة وزيت الزيتون والماء

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة

* تغطى وتترك لترتاح وتتخمر
* يضاف بودرة الثوم والبصل والفلفل الأسود حسب الرغبة

* تصب العجينة على طاسة مدهونة بالزيت

الحشو

* يضاف على الوجه صلصة البيتزا والجبنة المبشورة والفلفل الألوان وشرائح الهوت دوج او السوسيس

* يمكن إضافة بسطرمة أو كبدة للحشو او مشكل جبن

* يمكن عمل البيتزا بالجبنة الموتزاريلا المبشورة كبديل للعجينة

* تترك حتى الطهي و تقدم ساخنة

المصدر: elbalad

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