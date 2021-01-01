طريقة تحضير بيتزا الطاسة.. خطوة بخطوة

تعد البيتزا من الأكلات المميزة للعديد من الأشخاص، ويمكن إضافة الحشوات المختلفة المختلفة، والجبن اللذيذة والشهية، وإليكم طريقة تحضير بيتزا الطاسة للشيف غادة جميل.
مقادير بيتزا الطاسة
2 كوب دقيق
معلقة كبيرة خميرة
معلقة كبيرة سكر
2 معلقة كبيرة لبن بودرة
نصف معلقة ملح
رشة فلفل أسود
كوب ونصف ماء دافئ
8 معلقة كبيرة زيت زيتون
بودرة ثوم
بودرة بصل
لحشوة السوسيس
سوسيس
فلفل ألوان
جبنة موتزاريلا
صلصة بيتزا
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