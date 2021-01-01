

بيكربونات الصودا بيكربونات الصودا

فوائد عديدة لأستخدام صودا الخبز فهى تساعدك على تجنب استخدام المنظفات الجافة المكلفة فقط وفقا لموقع برايت سايد اسكب بيكربونات الصودا على مرتبة وانظر ماذا سيحدث



فوائد صودا الخبز



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد هذه طريقة لتنظيف الفراش وإزالة الأوساخ والعرق، وخلايا الجلد الميتة والغبار والروائح الكريهة.

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أولًا .. قومى بتنظيف المرتبة بأكملها بالمكنسة الكهربائية ثم قومى باستخدام منخل و بتوزيع عبوة واحدة من صودا الخبز بالتساوي وإذا رغبت في ذلك ، يمكنك إضافة 10-15 قطرة من الزيت العطري على سطحها بالكامل.اترك المرتبة مغطاة بالكامل لعدة ساعات ويفضل أن يكون ذلك ليوم واحد ثم نظفها بالمكنسة الكهربائية لتجميع كل صودا الخبز.اسكب بيكربونات الصودا على مرتبة وانظر ماذا سيحدثلحضير وصفة صودا الخبزخذ وعاء واخلط 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من مسحوق الغسيل (اختياري) و اسكبى كوبًا من الماء المغلي الدافئأضيفى 4-5 ملاعق كبيرة من الخل واستخدمى وعاءً أكبر لتحضيره ثم امزجى كل شيء جيدًا ، واسكبى المحلول في بخاخ الماء ويمكنك تنظيف المرتبة بالمكنسة الكهربائية .رش المحلول الناتج لمدة 5-10 ثوانٍ ، ثم قم بإزالة السائل بإسفنجة و كررى حتى تحصلى على النتيجة المرجوة ، لكن تأكد من أن السائل لا يتشرب بقماش المرتبة .يمكن استخدام محلول الخل وصودا الخبز لأي أقمشة باستثناء الأقمشة الطبيعية.تستبدل صودا الخبز بالكثير من منتجات التنظيف فهو يزيل الروائح الكريهة ويقتل الكثير من الكائنات الحية الدقيقة.