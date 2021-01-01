

طرق تخزين البطاطين مع نهاية فصل الشتاء طرق تخزين البطاطين مع نهاية فصل الشتاء

يتوفر فى كل منزل عدد من البطاطين التى تستخدم فى الشتاء بالإضافة إلى بعض من المفروشات الأخرى والتى تستخدم بشكل موسمي، تحتاج هذه الأغطية بعد انتهاء الشتاء إلى مكان لتخزينها وهذا الأمر يتسبب فى مضايقات لكثير من السيدات.



ولهذا نستعرض في السطور التالية نصائح خبراء المفروشات حول هذا الموضوع حتى تتعرف السيدات على طرق تخزين وترتيب البطاطين والمفروشات.



بمجرد إنتهاء فصل الشتاء تجد ربة المنزل نفسها أمام مشكلة تخزين البطاطين وأغطية الشتاء للعام المقبل وخاصة إذا كانت امرأة عاملة لذلك نقدم هذه النصائح لتخزينهم وتعطيرهم.

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1- تخزين الصندوق الخشبىمن أكثر الأماكن المثالية لتخزين البطاطين الضخمة، لأن الخشب هو صديق للبيئة فهو من الخيارات الممتازة لتخزين البطاطين والمفروشات.وتتميز الصناديق الخشبية بأنه يمكن تغيير مكانها بالغرفة، كما يمكن أن تضيف لمسة جمالية لديكور غرفة النوم وذلك من خلال وضعها بين كرسيين مثلا، بالإضافة إلى أنه من مميزات التخزين فى الصناديق الخشبية أنها تسمح بتخزين أكثر من بطانية بداخلها بسبب عمق الصندوق وكبر حجمه، وكذلك يمكنك أن تختارى الصندوق الخشبى المنجد والمصمم على هيئة مقعد لأنه سيقوم بأكثر من وظيفة، فهو مقعد مريح فى غرفة النوم وفى نفس الوقت هو مكان للتخزين.2- التخزين تحت السريرهو واحدة من الحلول الكلاسيكية البسيطة لمشكلة التخزين، حيث يمكن إضافة علب وأكياس بلاستيكية كبيرة الحجم لحفظ البطاطين وبعض الأغراض الأخرى المفروض تخزينها، وقد تبدو تلك الطريقة مميزة من حيث استغلال منطقة أسفل السرير فى غرفة النوم.3- تخزين البطاطين فى أدراج كبيرةوهذه الأدراج تساعد السيدات فى الحصول على الاحتفاظ بجميع الأغراض بشكل آمن والحصول عليها بشكل سريع دون بذل مجهود كبير،وتتميز تلك الخزانة بأنه يمكن وضعها فى أماكن مختلفة بحيث يمكن تواجدها فى غرفة النوم أو فى غرفة نوم الأطفال، كما أنها تتميز بمظهرها الأنيق والذى يضيف لمسة جمالية فى الغرفة.4- التخزين بالسريرأصبحت التصميمات الحديثة لآسرة غرف النوم أكثر تطورا وجاذبية، كما أنها تساعد فى حلول الكثير من المشاكل لأنها تشمل أكثر من وظيفة، فمثلا ابتكر مصممو الديكور تصميمات من الآسرة تحتوى على أدراج كبيرة سفلية يمكن تخزين بها جميع الأغراض مثل البطاطين والملابس، وبذلك يكون مظهر غرفة النوم غير مكدس من خلال الاستفادة من مساحة أسفل السرير بشكل أنيق، وفى نفس الوقت تم الانتهاء من مشكلة تخزين البطاطين والمفروشات.5_ أيضا من التصميمات الحديثة لآسرة غرف النوم تصميم الآسرة المزودة بآلة لرفع المرتبة، فهى تسمح أيضا بتخزين جميع الأغراض أسفل السرير دون بذل مجهود فى رفع مرتبة السرير.نصائح حول كيفية تعطير البطاطينوأوضح خبراء "نانا سكريت" نصائح لكيفية تعطير البطاطين أثناء تخزينها حتى تظل دائمًا ذات رائحة عطرة وجميلة أثناء إعادة فردها مرة أخرى وذلك بوسائل سهلة وغير مكلفة، فبعد أن يتم التأكد من تجفيف البطاطين، يمكن وضع صابون الوجه داخل البطاطين قبل تخزينها ولكن وهو مغلق مع فتح جزء من الغلاف فهو يبعد الحشرات عنها، بالإضافة إلى إعطاء رائحة جيدة عند وضعها في الأكياس المخصصة للتخزين، أو وضع منعم ومعطر الأقمشة، بقايا الصابون، زجاجات العطر المستعملة، معطر السيارة، مكعبات المسك، اللافندر، الڤانيلا، وكذلك يمكن تعطير البطاطين بالبخور.