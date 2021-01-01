لـ بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد.. أطعمة عليك تجنبها



بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد

بعض الوجبات الخفيفة الصحية والسريعة المفضلة لدينا ، مثل العصائر والفواكه المجففة ، يمكن أن تضر بصحة بشرتنا وتجعلنا نتقدم في السن بشكل أسرع.. إليك قائمة بجميع الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت ترغب في الحفاظ على بشرتك شابة وخالية من التجاعيد قدر الإمكان.



1. الحساء المعلب



الحساء المعلب مليء بالصوديوم: يمتص الصوديوم في الواقع الماء في أجسامنا ، مما يجعلنا نشعر بالجفاف أكثر من ذي قبل. في الواقع ، قد تحتوي علبة الحساء المتوسطة على أكثر من حصتنا اليومية الموصى بها من الصوديوم.

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بسبب ارتفاع مستويات الصوديوم ، قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الشعور بالجفاف. يمكن أن يؤثر ذلك على الجلد حيث يصبح أكثر جفافًا وأكثر عرضة للتجاعيد .2. عصائر الفاكهةعلى الرغم من مظهرها كوجبة خفيفة صحية ، إلا أنها مليئة بالسكر ! يرتبط استهلاك الكثير من السكر بصحة الجلد ، حيث يؤثر على الكولاجين وبنية الجلد. الكولاجين مهم لحماية بشرتنا والحفاظ عليها مرنة وشابة.قد يؤدي شرب الكثير من العصائر ، بمرور الوقت ، إلى جعل بشرتك تبدو أكثر تيبسًا وأقل نعومة وشبابًا ، وكل ذلك بسبب سكريات الفاكهة.3. مشروبات الطاقةعلى الرغم من أن هذه المشروبات يمكن أن تكون مفيدة جدًا لأي شخص يحتاج إلى طاقة إضافية ، إلا أنها قد تضر بشرتك بالفعل. هذا لأنها مليئة بالسكر والكافيين ، وكلاهما ضار لبشرتك.يمكن أن تؤثر كمية السكر المرتفعة على صحة الكولاجين ، بينما يتسبب الكافيين في جفاف بشرتك و هذا يترك بشرتك عرضة للتلف والتجاعيد .4. الأطعمة المقليةإنها ليست ضارة بصحتنا فحسب ، بل إنها تجعلنا نبدو أكبر سنًا أيضًا، لأن الأطعمة المقلية تزيد من المركبات الالتهابية في أجسامنا . هذا يعني أنها تهيج أجسامنا ويمكن أن تلتهب بشرتنا ، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف الخارجي من الشمس ، مما قد يتركها مجعدة.