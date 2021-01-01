تسمم الحمل الأعراض والمخاطر والعلاج

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة بعض السيدات من مشكلة تسمم الحمل، مما يدفعهم للتساؤل، عن تسمم الحمل، لذلك نقدم لك الأعراض والمخاطر والعلاج، يعتبر تسمم الحمل هو حالة من ارتفاع ضغط الدم تصيب 5-8٪ من النساء الحوامل أثناء الحمل أو في فترة ما بعد الولادة، يشار إلى هذه الحالة من خلال ظهور ارتفاع ضغط الدم بعد 20 أسبوعًا من الحمل ، والتورم المفرط ، والبروتين في البول، يمكن أن تمنع هذه الحالة المشيمة من تدفق الدم الكافي مما قد يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة، تستمر معظم النساء في الولادة السليمة بعد تشخيص تسمم الحمل ، ولكن الاكتشاف المبكر والمراقبة مهم للغاية.
عوامل الخطر لتسمم الحمل
الحمل الأول أو أكثر من 10 سنوات منذ آخر حمل
تاريخ تسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم الحملي في حالات الحمل السابقة
التاريخ العائلي لمرض تسمم الحمل (الأمهات والأخوات)
حامل بمضاعفات
أصغر من 20 عامًا أو أكبر من 40 عامًا
مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر
أصل أمريكي من أصل أفريقي
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