تحميك من مرض خطير.. تعرف على فوائد تناول أوميجا 3 يوميا



فوائد اوميغا 3 فوائد اوميغا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 مهمة للغاية، ولديهم العديد من الفوائد الصحية القوية لجسمك وعقلك، وفي الواقع، تمت دراسة عدد قليل من العناصر الغذائية بدقة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية.



وكشفًا لما قدمه موقع healthline، إليكم اهم فوائد أوميجا 3 على الصحة.



يحارب الاكتئاب والقلق

ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أوميجا 3 بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وعلاوة على ذلك، عندما يبدأ الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو القلق بتناول مكملات أوميجا 3، تتحسن أعراضهم.

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تحسن صحة العينيعد حمض أوميجا 3 الدهني المسمى DHA، مكونًا هيكليًا رئيسيًا لشبكية العين، قد يساعد في منع التنكس البقعي الذي يمكن أن يسبب ضعف البصر والعمى.تعزيز صحة الدماغالحصول على كمية كافية من أوميجا 3 أثناء الحمل وفي بداية الحياة أمر بالغ الأهمية لنمو طفلك، والمكملات مرتبطة بذكاء أعلى وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.كما تساعد أوميجا 3 على تحسين العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك، لا يبدو أن مكملات أوميجا 3 تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، أو السكتات الدماغية.