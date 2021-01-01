تحميك من مرض خطير.. تعرف على فوائد تناول أوميجا 3 يوميا

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فوائد اوميغا 3

الأحماض الدهنية أوميجا 3 مهمة للغاية، ولديهم العديد من الفوائد الصحية القوية لجسمك وعقلك، وفي الواقع، تمت دراسة عدد قليل من العناصر الغذائية بدقة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وكشفًا لما قدمه موقع healthline، إليكم اهم فوائد أوميجا 3 على الصحة.

يحارب الاكتئاب والقلق
ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أوميجا 3 بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وعلاوة على ذلك، عندما يبدأ الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو القلق بتناول مكملات أوميجا 3، تتحسن أعراضهم.

تحسن صحة العين
يعد حمض أوميجا 3 الدهني المسمى DHA، مكونًا هيكليًا رئيسيًا لشبكية العين، قد يساعد في منع التنكس البقعي الذي يمكن أن يسبب ضعف البصر والعمى.

تعزيز صحة الدماغ
الحصول على كمية كافية من أوميجا 3 أثناء الحمل وفي بداية الحياة أمر بالغ الأهمية لنمو طفلك، والمكملات مرتبطة بذكاء أعلى وانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

كما تساعد أوميجا 3 على تحسين العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك، لا يبدو أن مكملات أوميجا 3 تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، أو السكتات الدماغية.

المصدر: healthline

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