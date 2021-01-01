تحميك من مرض خطير.. تعرف على فوائد تناول أوميجا 3 يوميا

الأحماض الدهنية أوميجا 3 مهمة للغاية، ولديهم العديد من الفوائد الصحية القوية لجسمك وعقلك، وفي الواقع، تمت دراسة عدد قليل من العناصر الغذائية بدقة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية.
وكشفًا لما قدمه موقع healthline، إليكم اهم فوائد أوميجا 3 على الصحة.
يحارب الاكتئاب والقلق
ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أوميجا 3 بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وعلاوة على ذلك، عندما يبدأ الأشخاص المصابون بالاكتئاب أو القلق بتناول مكملات أوميجا 3، تتحسن أعراضهم.
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