أعراض الإصابة بجرثومة المعدة وعلاجها



جرثومة المعدة جرثومة المعدة

جرثومة المعدة هي واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، ولها آثار كبيرة على أمراض المعدة والفم بشكل كبير ، حيث أن الفم هو أحد طرق انتقال العدوى الرئيسية.



جرثومة المعدة تسبب تقرحات الفم

تحدث عدوى جرثومة المعدة عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك، ويحدث هذا عادة أثناء الطفولة، قد تكون عدوى جرثومة المعدة سببًا شائعًا للقرحة الهضمية ، وقد تكون موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.



لا يدرك معظم الناس أنهم مصابون بعدوى جرثومة المعدة ، لأنهم لا يمرضون أبدًا، إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية ، فمن المحتمل أن تكون مصاب بجرثومة المعدة.

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كما تشمل مضاعفات جرثومة المعدة تقرحات الفم عادةً، وقرحة المعدة، ويمكن أن تدمر جرثومة المعدة البطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة، هذا يمكن أن يسمح لحمض المعدة بتكوين قرحة مفتوحة (قرحة)، حوالي 10٪ من المصابين بالبكتيريا الحلزونية يصابون بالقرحة.التهاب بطانة المعدة. يمكن لعدوى جرثومة المعدة أن تهيج معدتك ، مسببة التهاب (التهاب المعدة).سرطان المعدة. تعد عدوى جرثومة المعدة أحد عوامل الخطر القوية لأنواع معينة من سرطان المعدة.أعراض جرثومة المعجة بالتفصيلعادةً لن تظهر على معظم المصابين بعدوى جرثومة المعدة أي علامات أو أعراض، ليس من الواضح سبب ذلك ، ولكن قد يولد بعض الأشخاص بمقاومة أكبر للآثار الضارة لجرثومة المعدة .عندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى جرثومة المعدة ، فقد تشمل:وجع أو ألم حارق في بطنكألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغةغثيانفقدان الشهيةكثرة التجشؤالانتفاخفقدان الوزن غير المقصودمتى ترى الطبيبحدد موعدًا مع طبيبك إذا لاحظت أي علامات وأعراض مستمرة تقلقك. اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا واجهت:آلام شديدة أو مستمرة في البطنصعوبة في البلعبراز دموي أو أسود قطرانيالقيء أو القيء الدموي أو الأسود الذي يشبه القهوة المطحونةمتى تختفي أعراض جرثومة المعدةالتهاب المعدة والأمعاء هو عدوى بكتيرية تؤثر على الجهاز الهضمي وتميل إلى مهاجمة بطانة المعدة التي تسببها بكتيريا جرثومة المعدة، عادة ما يسبب التهاب المعدة والأمعاء معظم قرح المعدة والأمعاء الدقيقة.قد تكون موجودة في أكثر من نصف جميع الناس في العالم ، وعادة ما تصيب هذه البكتيريا معدتك أثناء الطفولة، في حين أن هذه الالتهابات لا تسبب أعراضًا ، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى أمراض لدى بعض الأشخاص ، بما في ذلك القرحة الهضمية والتهابات المعدة وسرطان المعدة.تتكيف بكتيريا الحلزونية البوابية مع العيش في بيئة حمضية قاسية، يمكن لهذه البكتيريا تغيير البيئة المحيطة وتقليل حموضتها حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة، يسمح الشكل اللولبي المسامي له باختراق بطانة المعدة ، حيث يحميها المخاط ولا تستطيع الخلايا المناعية في الجسم الوصول إليها، يمكن أن تتداخل البكتيريا مع الاستجابة المناعية ، مما يؤدي إلى مشاكل في المعدة.وعلى الرغم من أن الأعراض قد تختفي في الأيام الأولى من العلاج ، إلا أن هذه ليست علامة على العلاج، من الضروري استكمال فترة العلاج بأكملها ، والالتزام بمواعيد العلاج بالمضادات الحيوية ، حيث يمكن للبكتيريا تغيير خصائصها والتكيف مع المضادات الحيوية في حالة عدم الالتزام بالمواعيد النهائية.لذلك ، سوف تحتاج إلى اختبار متابعة لبكتيريا الأمعاء الملتوية. نتائج الاختبار وحدها تحدد شفاءك من جرثومة المعدة.