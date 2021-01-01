قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن قصور الدورة الدموية الطرفية، هو اضطراب تحدث الإصابة به نتيجة ضيق الشرايين الموجودة بالأطراف، بسبب تراكم الدهون على جدرانها الداخلية، مما يقلل من التروية الدموية الواصلة للأطراف.
وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن الجلطات تمنع الدم المحمل بالأكسجين من التدفق في الشرايين الواصلة إلى الأطراف، ما يؤدي إلى الشعور بآلام شديدة بالساق، خاصةً عند القيام بأي مجهود بدني.
كيفية تشخيص أمراض الشرايين الطرفية
وأضاف الدالي، أنه يتم تشخيص أمراض الشرايين الطرفية عن طريق الاختبار الإكلينيكي للأوعية الدموية، ودراسة التصوير بالموجات فوق الصوتية دوبلر، وتقييم أكسجين الأنسجة، وتقييم العناية بالجروح، كما أن العارض الأساسي لهذا المرض هو ألم الأرجل، وأن المرضى يتعرضون غالبًا إلى تلف الأنسجة والجروح المفتوحة أو التقرحات في الأرجل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على طرق علاج أمراض الشرايين الطرفية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق