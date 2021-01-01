عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تعثر الرئيس الأمريكى بايدن أثناء صعوده إلى الطائرة .
بالرغم من صعود الرئيس جو بايدن درج طائرة الرئاسة بحذر شديد للتوجه إلى ولاية بنسلفانيا لإطلاق خطته للبنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، إلا أنه تعثر مرة أخرى، دون أن يسقط.
ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاما وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، وقبل وصوله إلى مدخل الطائرة بقليل، كاد أن يسقط بعد أن فوت درجا، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.
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التعليقات على موقف محرج للرئيس الأمريكى بايدن أثناء صعوده إلى الطائرة .. شاهد
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