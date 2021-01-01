رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تلقي اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل حوالي شهر ونصف.
ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن مصادر مقربة إلى أبو مازن، فإن الرئيس الفلسطيني رأى أنه من اللائق أن يتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه برئيس السلطة وليس وزير خارجيته وذلك وفقا للقواعد الدبلوماسية المتبعة.
وحتى الآن، ومنذ تولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الماضي لم تجر بينه وأبو مازن أية مكالمة هاتفية.
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التعليقات على لهذا السبب.. الرئيس الفلسطيني يرفض الرد على اتصال من وزير خارجية أمريكا
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