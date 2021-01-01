أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي.. وانتشال جثتين متفحمتين و6 مصابين

آخر الأخباراخبار مصر › أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي.. وانتشال جثتين متفحمتين و6 مصابين

صورة الخبر: أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي
أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي

حصلت «المصري اليوم»، اليوم الخميس، على تفاصيل جديدة بحادث الطريق الدائري الأوسطي في حلوان، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين جراء تصادم 6 سيارات وتفحم بعضها.

وقال شهود عيان، وأحد العاملين بهيئة الإسعاف، رفض ذكر اسمه، إنّ سيارة نقل «كونتينر» تسببت في الحادث.

وأضافوا أن قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق السيارة النقل التي كانت محملة بـ«كرتون وورق».

وأشاروا إلى أن القوات تمكنت من انتشال 6 مصابين من السيارات، وجثتين متفحمتين، وجميعهم نُقلوا إلى المستشفى ومشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

ولفتوا إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال الجثتين عقب قطع أبواب سيارتين بـ«صاروخ» كهربائي.

كانت قوات الحماية المدنية تلقت إخطارًا بالحادث، وتوجهت 5 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع تصادم السيارات.

يأتي ذلك بينما توقفت حركة المرور أعلى الطريق الدائري الأوسطي ناحية القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الأوتوستراد.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صورة الخبر: أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي

المصدر: المصري اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي.. وانتشال جثتين متفحمتين و6 مصابين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58586

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager