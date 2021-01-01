أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي.. وانتشال جثتين متفحمتين و6 مصابين



أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي أول صور من موقع حادث الدائري الأوسطي

حصلت «المصري اليوم»، اليوم الخميس، على تفاصيل جديدة بحادث الطريق الدائري الأوسطي في حلوان، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين جراء تصادم 6 سيارات وتفحم بعضها.



وقال شهود عيان، وأحد العاملين بهيئة الإسعاف، رفض ذكر اسمه، إنّ سيارة نقل «كونتينر» تسببت في الحادث.



وأضافوا أن قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق السيارة النقل التي كانت محملة بـ«كرتون وورق».

وأشاروا إلى أن القوات تمكنت من انتشال 6 مصابين من السيارات، وجثتين متفحمتين، وجميعهم نُقلوا إلى المستشفى ومشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.ولفتوا إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال الجثتين عقب قطع أبواب سيارتين بـ«صاروخ» كهربائي.كانت قوات الحماية المدنية تلقت إخطارًا بالحادث، وتوجهت 5 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع تصادم السيارات.يأتي ذلك بينما توقفت حركة المرور أعلى الطريق الدائري الأوسطي ناحية القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الأوتوستراد.تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



