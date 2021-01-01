مجلس الوزراء : وفرنا 2 مليون جرعة لقاح كورونا للمصريين..فيديو

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صورة الخبر: الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه لدينا 1.6 مليون جرعة من اللقاح على ارض مصر و400 ستصل خلال يومين ولدينا 2 مليون جرعة متوفرة، مشيرًا إلى أنه تم البدء بالفئات الاولى للحصول على اللقاح وهم الاطباء وأصحاب الامراض المزمنة ، مؤكدًا أنه سيتم العمل على التوسع فى اعطاء اللقاح وسيتم فتح المجال لكل الفئات قريبًا .

وأضاف مدبولى، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، انه وصل عدد المسجلين على الموقع الاليكترونى للحصول على اللقاح إلى 600 الف مسجل، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقى كافة المسجلين اللقاح خلال الاسابيع القادمة.

وتابع سنتيح اللقاح فى كل مراكز التعيمات على مستوى الجمهورية وسنستهدف القطاعات ذات الاهمة الشديدة من الناحية الاقتصادية نتيجة التزايد مع الجماهير، كالبنوك والسياحة والتعليم.

المصدر: elbalad

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