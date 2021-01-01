قبل مواجهة الأهلي.. رفع الإيقاف عن قائد المريخ السوداني

أكد تقرير صحفي، أن آدم سوداكال رئيس نادي المريخ السوداني، قرر رفع الإيقاف عن أمير كمال قائد الفريق، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها، بعد غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة " باج نيوز" السودانية، أن آدم سوداكال عقد اجتماعا مع أمير كمال مساء أمس الاربعاء، أسفر عن رفع الإيقاف عن اللاعب وانضمامه إلى معسكر الفريق، استعدادا لمواجهة الأهلي".
يذكر أن مباراة المريخ والأهلي، وستقام بحضور ألف مشجع من جمياهير المريخ السوداني.
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