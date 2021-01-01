قال الإعلامي سيف زاهر، إنه على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بذل مجهود مضاعف خلال التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلي أن اللاعب يجب عليه تجنب ارتكاب أي أخطاء خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال مسيرته مع النادي بشكل طبيعي، خاصة أنه بات على بعد خطورة من الرحيل.
وقال زاهر في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: "يجب على محمود عبدالمنعم كهربا، بذل مجهود مضاعف مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاركة أساسيا مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وإقناع بيتسو موسيماني".
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التعليقات على سيف زاهر: خطوة تفصل كهربا عن الرحيل من النادي الأهلي
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