سيف زاهر: خطوة تفصل كهربا عن الرحيل من النادي الأهلي



محمود عبدالمنعم كهربا محمود عبدالمنعم كهربا

قال الإعلامي سيف زاهر، إنه على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بذل مجهود مضاعف خلال التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الأخيرة.



وأشار إلي أن اللاعب يجب عليه تجنب ارتكاب أي أخطاء خلال الفترة المقبلة، من أجل استكمال مسيرته مع النادي بشكل طبيعي، خاصة أنه بات على بعد خطورة من الرحيل.



وقال زاهر في تصريحاته التليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: "يجب على محمود عبدالمنعم كهربا، بذل مجهود مضاعف مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل المشاركة أساسيا مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وإقناع بيتسو موسيماني".

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وأكد سيف زاهر، إلى أنه فى حالة ارتكاب محمود عبد المنعم كهربا أي خطأ أخر، سيكون اللاعب خارج جدران النادي الأهلي.وتابع: "هناك قواعد وسيستم يسير به النادي خلال الفترة الأخيرة، مثلما حدث مع أي لاعب خالف هذه القواعد".