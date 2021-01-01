علق السيد الثعلبي، نجم نادي الاتحاد السكندري السابق، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، عن انشاء النادي الأهلي فرع له في الإسكندرية.
وقال السيد الثعلبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"هذا الامر بات مشكلة كبيرة في الاسكندرية، حيث هناك غضب كبير من جماهير زعيم الثغر، بعد الأنباء التي ترددت على انشاء الأهلي فرع له في الإسكندرية".
وأضاف :"لن نقبل أن ينشئ الأهلي فرع له في الإسكندرية على حساب الاتحاد"، مؤكدًا :"الاتحاد معلم من أعلام الإسكندرية"، مضيفًا :"أتمنى أن يتدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإيقاف هذا الأمر".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعليق ناري من نجم الاتحاد السكندري على إنشاء النادي الأهلي فرع في الإسكندرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق