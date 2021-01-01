تعليق ناري من نجم الاتحاد السكندري على إنشاء النادي الأهلي فرع في الإسكندرية



إنشاء النادي الأهلي فرع في الإسكندرية إنشاء النادي الأهلي فرع في الإسكندرية

علق السيد الثعلبي، نجم نادي الاتحاد السكندري السابق، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، عن انشاء النادي الأهلي فرع له في الإسكندرية.



وقال السيد الثعلبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"هذا الامر بات مشكلة كبيرة في الاسكندرية، حيث هناك غضب كبير من جماهير زعيم الثغر، بعد الأنباء التي ترددت على انشاء الأهلي فرع له في الإسكندرية".



وأضاف :"لن نقبل أن ينشئ الأهلي فرع له في الإسكندرية على حساب الاتحاد"، مؤكدًا :"الاتحاد معلم من أعلام الإسكندرية"، مضيفًا :"أتمنى أن يتدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لإيقاف هذا الأمر".

