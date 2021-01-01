قال الإعلامي إسلام صـادق مقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ : أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ، أبلغ العديد من زملائه في النادي الأهلي خلال المعسكر الماضي للمنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، بعدم ممانعته في الإنتقال إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة .
وأضاف صادق: "زيزو أبلغ بعض لاعبي الأهلي في الموافقة على الانتقال للفريق الأحمر حال وصول عرض رسمي بذلك ، رغم نفي مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في الدخول في مفاوضات مع أي من لاعبي الزمالك" .
وخسر الزمالك ذهابًا وإيابًا أمام الترجي التونسي ليتوقف رصيده عند نقطتين فقط من أربع مباريات، ليصبح خلف المولودية الجزائري بفارق 6 نقاط قبل جولتين.
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التعليقات على نجم الزمالك يبلغ زملاءه في الأهلي بعدم ممانعته في اللعب للفريق
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