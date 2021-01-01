نجم الزمالك يبلغ زملاءه في الأهلي بعدم ممانعته في اللعب للفريق

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صورة الخبر: فريق الزمالك
فريق الزمالك

قال الإعلامي إسلام صـادق مقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ على قناة ’’ Ten ’’ : أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك ، أبلغ العديد من زملائه في النادي الأهلي خلال المعسكر الماضي للمنتخب الوطني الأول الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، بعدم ممانعته في الإنتقال إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة .

وأضاف صادق: "زيزو أبلغ بعض لاعبي الأهلي في الموافقة على الانتقال للفريق الأحمر حال وصول عرض رسمي بذلك ، رغم نفي مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في الدخول في مفاوضات مع أي من لاعبي الزمالك" .

وخسر الزمالك ذهابًا وإيابًا أمام الترجي التونسي ليتوقف رصيده عند نقطتين فقط من أربع مباريات، ليصبح خلف المولودية الجزائري بفارق 6 نقاط قبل جولتين.

ويحتاج الزمالك لفوز تاريخي على المولودية في الجزائر الجولة المقبلة ثم الفوز على توينجيت السنغالي في ختام مباريات المجموعة، بشرط أن يخسر المولودية أمام الترجي في المباراة الختامية من أجل تأهل الفريق المصري.

المصدر: elbalad

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