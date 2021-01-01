قرارات عاجلة من التعليم لحماية طلاب المدارس من كورونا وعزل الحالات المخالطة للمصابين



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، بشأن الاجرءات الاحترازية الوقائية الواجب اتباعها في جميع المدارس والمنشآت التعليمية للوقاية من فيروس كورونا ، خلال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.



حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اتباع الاجراءات التالية قبل دخول المدرسة :



-ضرورة المسح الحراري لجميع الطلاب والعاملين واولياء الامور قبل دخولهم إلى المدرسة

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-الحفاظ على النظافة العامة والشحصية والالتزام بآداب العطس والسعال-إلتزام جميع العاملين بإرتداء الكمامات-الالتزام بتوعية جميع العاملين بالمدرسة والطلاب لرفع وعيهم الصحي للحد من انتشار كورونا-الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف وتجنب الازدحام.- غسل الايدي بالمطهرات او بالماء والصابون ، وتجنب ملامسة الانف والعين والفم بأيدي غير نظيفة-تطهير الأسطح والمناضد والهواتف بالكلور المخفف بشكل دوري منتظم-نشر بوسترات التوعية للتوعية بكيفية تجنب الاصابة بالفيروس ، وتوافر مستلزمات التطهير مقل الصابون والكحول والكلور المخففكما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الواجبة نحو المخالط لحالة ايجابية والتي تتمثل فيما يلي :*إذا كانت المخالطة بالمنزل يتم تطبيق اجراءات العزل على الطالب او المعلم بالمنزل لمدة 14 يوم مع المتابعة اليومية*إذا كانت المخالطة بالمدرسة لطالب أو معلم لا يتم العزل ولكن يتم المتابعة اليومية من الزائرة الصحية أو الادارة الصحية ، وإذا ظهرت الاعراض يتم لعزل واتخاذ اللازم.* تطبق إجراءات غلق الفصل أو المدرسة عندما تظهر أكثر من حالة إيجابية مؤكدة بين الطلاب والمعلمين.* يتم فرض العزل على الحالات الايجابية ، وإبلاغ الإدارة الصحية عن أي حالات مشتبهة*يتم الاتصال بالخط الساخن 105 لجميع الاستفسارات عن فيروس كورونا