بعد المانجو والقشطة.. الكنافة بالكبدة أحدث تقاليع مطبخ رمضان 2021



الكنافة بالكبدة الكنافة بالكبدة

ارتبطت حلوى الكنافة بشهر رمضان، وتختلف طريقة تحضيرها من دولة لأخرى، ولكن غالبيتها تعتمد على إضافة المكسرات والحلوى مثل القشطة والمهلبية وغيرها من الإضافات المختلفة، ولكن في الفترة الماضية، تطورت طرق عمل الكنافة وأصبح يضاف عليها بعض الإضافات الغريبة والمختلفة على الحلوى الشرقية الشهيرة، مثل المانجو والبسكويت، واللحم المفروم وأخيراً الكبدة، التي ابتكرتها بعض محلات الحلوى هذا العام.



أثارت الكنافة بالكبدة، الجدل بين محبى الكنافة، منهم الذى سعى لمعرفة طريقة عملها وأخر استنكر إضافة كبدة على الكنافة وتوقع مرارة طعمها قبل تناولها، وأصبحت مثار سخرية مستخدمو السوشيال ميديا.



ومن ناحية أخرى حرص المهتمون بالطبخ على شرح طريقة عمل الكنافة بالكبدة والتي نستعرضها في هذا التقرير.

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طريقة عمل الكنافة بالكبدة : المكونات- كيلو كنافة مفروكة بالسمنة .- معلقة كمون ناعم.كنافةكنافة- معلقة ملح.- 2 فلفل رومى.- كيلو كبدة مقطع لقطع صغيرة.- معلقة زيت نباتى.- معلقة كبيرة من الثوم المفروم.2 حبة فلفل حار.كبدةكبدةخطوات عمل الكنافة بالكبدة- يجب في الخطوة الأولى، خلط كيلو الكبدة المقطع مع عصير الليمون ومضاف عليه الثوم والكمون، وأيضاً الملح والفلفل الرومي والفلفل الحار، وإضافة كل هذا في الزيت ووضعه على النار.-وفى الخطوة الثانية، يجب تقليب هذا المزيج على النار حتى ينضج تماماً، ثم تضاف طبقة من الكنافة في صينية مع فردها، مع إضافة جزء من الكبدة.كنافة بالكبدة الإسكندرانىكنافة بالكبدة الإسكندرانى- وفى الخطوة الثالثة، يجب إضافة طبقة من الكنافة ووضعها داخل الفرن والانتظار حتى تنضج تماماً، وعند خروج الصينية، يجب تزينها ببعض الكبدة المضاف عليها قطع الفلفل الأحمر والرومى، وتقديمها لأفراد الأسرة عند تناول وجبة الإفطار في رمضان أو الغداء في الأيام العادية.