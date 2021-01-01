9 خطوات لتنفيذ مكياج نهارى خفيف.. احصلى على مظهر طبيعى كالمحترفات



خطوات لتنفيذ مكياج نهارى خفيف خطوات لتنفيذ مكياج نهارى خفيف

ترغب كل امرأة بالحصول على مكياج مناسب للون بشرتها ويساعد فى نفس الوقت على إظهار ملامح وجهها، ولا يذوب فى الصباح مع ارتفاع حرارة الطقس خلال فصل الصيف، ولتحقيق ذلك، نتعرف فى هذا التقرير على خطوات عمل مكياج خفيف، وفقاً لما ذكره موقع "lorealparisusa".





خطوات عمل مكياج خفيف: ترطيب البشرة

يجب الاهتمام فى الخطوة الأولى بوضع كريم مرطب للبشرة مع إضافة كريم واقى من الشمس لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.





وضع برايمر

يجب وضع برايمر على الوجه، ويفضل اختيار نوع يحتوي على تركيبة مرطبة يساعد فى الحصول على بشرة ناعمة .

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وضع" بي بي" كريميفضل بعد ذلك وضع "بى بى كريم"، بدلاً من كريم الأساس من خلال أصابع اليد لتوزيع الكريم على أنحاء الوجه، مما يساعد فى الحصول على بشرة ناعمة، وفى حالة الرغبة فى وضع كريم أساس، يجب اختيار نوع خفيف الوزن ومناسب للون البشرة.تلون الخدينوللحصول على مكياج خفيف، يفضل تجنب منتجات المكياج مثل الهايلايتر والبرونزر، وتلوين الخدين من خلال إضافة القليل من أحمر خدود بودرة ، لتحديد عظام الوجنتين.وضع ظل جفونوفي حالة الرغبة فى وضع مكياج خفيف، يجب وضع القليل من ظل الجفون مع اختيار لون مناسب، مما يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة ورقيقة .قلم تحديد العيونوكما هو الحال مع ظلال العيون، فإن الكحل ليس ضروريًا فى حالة الرغبة فى وضع مكياج خفيف، ولكن يمكن تحديد العين بقلم كحل لإبراز جمال العين، ويفضل أن يكون كحل مقاوم للماء للحفاظ عليه طوال اليوم.وضع الماسكاراتعتبر الماسكارا إحدى منتجات المكياج الهامة والتى تساعد فى الحصول على تجميل الرموش وإظهار جمال العين، ولكن فى حالة وضع مكياج خفيف، يفضل اختيار ماسكارا لونها بنى لتعطى إطلالة رقيقة.طلاء الشفاهيفضل ملمع للشفاه بدلاً من طلاء الشفاه الملون حيث يساعد فى الحصول على إطلالة أنيقة للمرأة.تثبيت المكياجوعند الانتهاء من وضع المكياج، يجب استخدام بخاخ التثبيت، للحفاظ على المكياج طوال اليوم والحصول على بشرة أكثر إشراقاً.