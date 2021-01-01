

الموف بدرجاته المختلفة يتصدر ألوان موضة ربيع 2021 الموف بدرجاته المختلفة يتصدر ألوان موضة ربيع 2021

يتصدر اللون البنفسجى أو الموف بدرجاته المختلفة ألوان الموضة النسائية لربيع وصيف 2021 ، فى إطلالات جذابة ومريحة تشيع أجواء البهجة .



ووفقا لتقرير نشرته مجلة "Elle" أن اللون البنفسجي بدرجاته الغامقة والفاتحة يزين أزياء هذا الموسم فى مختلف قطع الملابس من الفساتين والبلوزات والسراويل والتنانير والأحذية والحقائب .





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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن البنفسجي يعطى فرصة لتنويع إمكانيات التنسيق، حيث يمكن تنسيقه مع درجات البيج والكريمي للحصول على إطلالة هادئة.ومن الواضح أن مبدأ الراحة سيسود فى الموضة النسائية فى ربيع وصيف 2021، إذ تشهد الموضة هذا العام انتشار الأزياء المريحة الواسعة، المستوحاة من ملابس المنزل والأزياء الرياضية.وكشفت خبيرة موضة ألمانية، ريتشى كاركوفسكى، أن هذا الموسم تسود فيه الإطلالة المريحة، متمثلة من الملابس ذات المقاسات الكبيرة "الأوفر سايز" والسراويل الرياضية.وفى هذا السياق أشارت خبيرة الموضة الألمانية ماريا هانز إلى أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا لسروال "البيبر باج"، موضحة أنه عبارة عن سروال يتميز بقصة واسعة يتم ربطه من الوسط.سروال "البيبر باج" يمكن تنسيقه بأكثر من مظهر، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بليزر وبلوزة أنيقة وحذاء بكعب عال، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تى شيرت وحذاء رياضى.فيما حجز الفستان الأبيض الطويل مكانه فى تصميمات أزياء 2021، ويمتاز أيضا بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة فى ليالى الصيف الطويلة.