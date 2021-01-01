طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى فى خطوات سهلة

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الحواوشي الإسكندرانى

يعد الحواوشى الإسكندرانى أحد الوجبات الشعبية التى يعشقها المصريون، وهو عبارة عن خبز محشو باللحم المتبل، ورغم تعدد طرق صناعة الحواوشى، إلا أن الطريقة الإسكندرانية تظل هى الأساس فى إعداد هذا الطبق المميز .



وفي هذا التقرير نقدم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني في خطوات سهلة جدا.



طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى :
مقادير عجينة الحواوشي
كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

كوب زبادي
6 ملاعق زيت

2 كوب ماء

رشة ملح

رشة سكر

الحواوشي الإسكندرانى
مقادير الحشو للحواوشي
كيلو لحم مفروم

6 حبات بصل مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى وفلفل حار مقطع مكعبات صغيرة

كوب بقدرونس مفروم

فلفل أسود وملح وكمون

زبدة للدهن

المصدر: youm7

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