طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى فى خطوات سهلة

يعد الحواوشى الإسكندرانى أحد الوجبات الشعبية التى يعشقها المصريون، وهو عبارة عن خبز محشو باللحم المتبل، ورغم تعدد طرق صناعة الحواوشى، إلا أن الطريقة الإسكندرانية تظل هى الأساس فى إعداد هذا الطبق المميز .
وفي هذا التقرير نقدم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني في خطوات سهلة جدا.
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