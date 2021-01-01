طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى فى خطوات سهلة



الحواوشي الإسكندرانى الحواوشي الإسكندرانى

يعد الحواوشى الإسكندرانى أحد الوجبات الشعبية التى يعشقها المصريون، وهو عبارة عن خبز محشو باللحم المتبل، ورغم تعدد طرق صناعة الحواوشى، إلا أن الطريقة الإسكندرانية تظل هى الأساس فى إعداد هذا الطبق المميز .







وفي هذا التقرير نقدم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني في خطوات سهلة جدا.

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طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى :مقادير عجينة الحواوشيكيلو دقيق2 ملعقة كبيرة خميرةكوب زبادي6 ملاعق زيت2 كوب ماءرشة ملحرشة سكرالحواوشي الإسكندرانىمقادير الحشو للحواوشيكيلو لحم مفروم6 حبات بصل مقطع مكعبات صغيرةفلفل رومى وفلفل حار مقطع مكعبات صغيرةكوب بقدرونس مفرومفلفل أسود وملح وكمونزبدة للدهن