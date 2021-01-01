طريقة عمل كاسترد الفواكه

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كاسترد الفواكه

واحدة من أفضل الطرق للتغلب على حرارة الصيف هي الانغماس في الحلويات المثلجة التي يمكن صنعها بسهولة في المنزل.

إذا كنت في حالة مزاجية لشيء مشابه اليوم ، فلدينا الوصفة المثالية من الشيف Meghna Kamdar - كاسترد فواكه بسيط ومغري. سهل التحضير ، كل ما تحتاجه هو بعض المكونات البسيطة.

المقادير

ملعقة صغيرة - مسحوق كاسترد
1 ملعقة كبيرة - حليب
1 ملعقة كبيرة - حليب مكثف
لتر - حليب
مانجو مقطع
وفستق
بذور رمان
طريقة التحضير

* في وعاء صغير يضاف الحليب ومسحوق الكاسترد ويخلط جيدا. ابقى جانبا.
* في قدر ، نأخذ نصف لتر من الحليب ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الحليب المكثف.
* استمر في التقليب وسخن الخليط.
* الآن يضاف خليط حليب بودرة الكاسترد.
* يقلب لمدة خمس دقائق ويغلي حتى يتكاثف اللبن.
* الآن ، أغلق الموقد واتركه يبرد.
* يضاف المانجو المفروم والفستق وبذور الرمان.
* انقلي الكاسترد إلى كوب أو وعاء التقديم وزينيه بحبوب الرمان والفستق.

للاستمتاع بها بشكل أفضل ، قدم الكاسترد مبردًا!

المصدر: elbalad

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