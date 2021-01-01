طريقة عمل كاسترد الفواكه

كاسترد الفواكه
واحدة من أفضل الطرق للتغلب على حرارة الصيف هي الانغماس في الحلويات المثلجة التي يمكن صنعها بسهولة في المنزل.
إذا كنت في حالة مزاجية لشيء مشابه اليوم ، فلدينا الوصفة المثالية من الشيف Meghna Kamdar - كاسترد فواكه بسيط ومغري. سهل التحضير ، كل ما تحتاجه هو بعض المكونات البسيطة.
المقادير
ملعقة صغيرة - مسحوق كاسترد
1 ملعقة كبيرة - حليب
1 ملعقة كبيرة - حليب مكثف
لتر - حليب
مانجو مقطع
وفستق
بذور رمان
طريقة التحضير
* في وعاء صغير يضاف الحليب ومسحوق الكاسترد ويخلط جيدا. ابقى جانبا.
* في قدر ، نأخذ نصف لتر من الحليب ونضيف إليه ملعقة كبيرة من الحليب المكثف.
* استمر في التقليب وسخن الخليط.
* الآن يضاف خليط حليب بودرة الكاسترد.
* يقلب لمدة خمس دقائق ويغلي حتى يتكاثف اللبن.
* الآن ، أغلق الموقد واتركه يبرد.
* يضاف المانجو المفروم والفستق وبذور الرمان.
* انقلي الكاسترد إلى كوب أو وعاء التقديم وزينيه بحبوب الرمان والفستق.
للاستمتاع بها بشكل أفضل ، قدم الكاسترد مبردًا!
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