تحذير للرجال فوق الـ 50 من التدخين

آخر الأخبارالصحة والجمال › تحذير للرجال فوق الـ 50 من التدخين

صورة الخبر: تحذير للرجال فوق الـ 50 من التدخين
تحذير للرجال فوق الـ 50 من التدخين

تشير دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر قد يكونون أكثر عرضة بنسبة 60٪ للوفاة، من النساء في نفس الفئة العمرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدلات التدخين وأمراض القلب لدى الرجال.

الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية (CMAJ)، أوضحت أن الاختلاف في معدل الوفيات بين الرجال والنساء يختلف باختلاف البلدان، وضمت الدراسة أكثر من 179،044 شخصًا في 28 دولة ، بمتوسط ​​عمر 63 عامًا ، باستخدام 12 مجموعة الشيخوخة الحالية من خلال مجموعة مسارات الشيخوخة الصحية من بين المشاركين في الدراسة ، كان 55 ٪ من النساء.

وقال باحثون: "من بين جميع العوامل، كان للتدخين أكبر مساهمة في الاختلاف في معدل الوفيات بين الرجال والنساء، لا سيما في البلدان التي يكون فيها الرجال أكثر من ضعف خطر وفيات النساء (إستونيا ، وبولندا ، واليابان)".

كما أفادت الدراسات الدولية والبحوث الأولية في هذه المناطق بوجود اختلافات كبيرة بين الجنسين في انتشار التدخين وما يرتبط به من أمراض ووفيات، مع وجود اتجاهات مستقرة أو متناقصة لدى الرجال ولكنها تزداد عند النساء.

وتم النظر في العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة (التعليم ، الثروة) ، نمط الحياة (التدخين ، استهلاك الكحول) ، الصحة (أمراض القلب والأوعية الدموية ، السكري ، الاضطرابات النفسية) والعوامل الاجتماعية (الحالة الاجتماعية ، العيش بمفرده).

ونوه الباحثون بأن متوسط ​​العمر المتوقع قد ارتفع خلال العقود الستة الماضية مع توقع أن تعيش النساء بشكل عام أطول من الرجال.

المصدر: torontosun

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحذير للرجال فوق الـ 50 من التدخين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
11531

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager