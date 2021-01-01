تشير دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر قد يكونون أكثر عرضة بنسبة 60٪ للوفاة، من النساء في نفس الفئة العمرية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع معدلات التدخين وأمراض القلب لدى الرجال.
الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية (CMAJ)، أوضحت أن الاختلاف في معدل الوفيات بين الرجال والنساء يختلف باختلاف البلدان، وضمت الدراسة أكثر من 179،044 شخصًا في 28 دولة ، بمتوسط عمر 63 عامًا ، باستخدام 12 مجموعة الشيخوخة الحالية من خلال مجموعة مسارات الشيخوخة الصحية من بين المشاركين في الدراسة ، كان 55 ٪ من النساء.
وقال باحثون: "من بين جميع العوامل، كان للتدخين أكبر مساهمة في الاختلاف في معدل الوفيات بين الرجال والنساء، لا سيما في البلدان التي يكون فيها الرجال أكثر من ضعف خطر وفيات النساء (إستونيا ، وبولندا ، واليابان)".
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التعليقات على تحذير للرجال فوق الـ 50 من التدخين
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