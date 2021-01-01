عنصري وغير مسئول ..عضو مجلس الزمالك يهاجم العامري فاروق بسبب أزمة كرة السلة

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صورة الخبر: العامري فاروق
العامري فاروق

هاجم إبراهيم عبد الله عضو اللجنه المكلفه بادارة نادي الزمالك العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي عقب أزمة مباراة كرة السلة بين الفريقين والتي قرر الاتحاد الغائها واحتساب الأهلي فائز

وأكد في تصريحات عبر اثير " اون سبورت اف ام " ان اصرار العامري فاروق على خروج محمود عبدالرازق شيكابالا نجم فريق الزمالك من المدرجات كان تصرف عنصري وغير مسؤول مشددا أن شيكابالا لم يقم بأي تصرف مسيء

وأضاف أن العامري فاروق أصدر أوامر لـ الجهاز الفني بعدم اللعب إلا عقب خروج شيكابالا مشددا أن تصرفه أثار استياء وغضب الجماهير

وتابع أن ما حدث إهانه لن يقبلها نادي الزمالك مشددا أن المتواجدين في المدرجات للأهلي وضيوف المسؤولين كان أكثر عددا من نظائرهم في الزمالك

وأكمل أن الأهلي خلال مباراة الدور الأول طلب حضور الجماهير من أجل نبذ التعصب وهو ما وافق عليه الاتحاد والزمالك مشددا أن المخطئ الأول هو اتحاد السلة لعدم تنفيذ اللائحه منذ مباراة الدور الأول خوفا من إحراج مسؤولي الأهلي

المصدر: elbalad

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