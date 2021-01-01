نشر اللاعب محمود كهربا لاعب النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.
و ظهر كهربا فى الصوة خلال تواجده بالنادى الأهلى للعودة لمران النادى.
يذكر أن أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم.
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التعليقات على أول ظهور لـ كهربا بعد عودته لمران الأهلى .. شاهد
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