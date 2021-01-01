أول ظهور لـ كهربا بعد عودته لمران الأهلى .. شاهد



اللاعب محمود كهربا اللاعب محمود كهربا

نشر اللاعب محمود كهربا لاعب النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة له.



و ظهر كهربا فى الصوة خلال تواجده بالنادى الأهلى للعودة لمران النادى.



يذكر أن أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم.

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وأضاف أن محمود كهربا سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني.وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف التي كانت لمدة شهر من قبل الجهاز الفني وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدًا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان.وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمباراة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.https://www.instagram.com/p/CNFhZf5AcbH/?utm_source=ig_embed