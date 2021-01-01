حازم إمام يكشف سبب حضوره تدريب الزمالك اليوم



حازم إمام حازم إمام

أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، أن زيارته لتدريبات الفريق الأول اليوم الأربعاء برفقة أحمد حسام ميدو لاعب الفريق السابق؛ كانت من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني في مهمتهم الإفريقية القادمة.



وقال حازم إمام في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر صعبة، وحرصنا على التحدث مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز والعودة لمصر بالنقاط الثلاث".



وأضاف أنه شعر بحالة من التكاتف والتركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفني، وكل دعمنا لتحقيق الفوز، والحفاظ على فرص النادي في مواصلة مشواره الإفريقي.

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وأوضح أنه شدد على ثقته الكاملة للاعبين في إمكانياتهم الفنية والبدنية من أجل تحقيق الفوز، مضيفا أن الفريق يحتاج إلى التركيز والجدية خلال اللقاء من أجل تحقيق الهدف المطلوب.ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.