أكد حازم إمام لاعب الزمالك السابق، أن زيارته لتدريبات الفريق الأول اليوم الأربعاء برفقة أحمد حسام ميدو لاعب الفريق السابق؛ كانت من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني في مهمتهم الإفريقية القادمة.
وقال حازم إمام في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "إن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر صعبة، وحرصنا على التحدث مع اللاعبين عن أهمية تحقيق الفوز والعودة لمصر بالنقاط الثلاث".
وأضاف أنه شعر بحالة من التكاتف والتركيز الشديد بين اللاعبين والجهاز الفني، وكل دعمنا لتحقيق الفوز، والحفاظ على فرص النادي في مواصلة مشواره الإفريقي.
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التعليقات على حازم إمام يكشف سبب حضوره تدريب الزمالك اليوم
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