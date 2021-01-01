

أهم أسباب مشاكل العين أهم أسباب مشاكل العين

يعاني معظم الناس من مشاكل في العين في وقت أو آخر. بعضها بسيط ويختفي من تلقاء نفسه ، أو يسهل علاجه في المنزل. يحتاج البعض الآخر إلى رعاية أخصائي.



سواء لم تكن رؤيتك كما كانت عليه من قبل ، أو لم تكن ، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لإعادة صحة عينك إلى المسار الصحيح.



تحقق مما إذا كانت أي من هذه المشكلات الشائعة تبدو مألوفة. واستشر الطبيب دائمًا إذا كانت أعراضك سيئة حقًا أو لا تتضح في غضون أيام قليلة.

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إجهاد العينأي شخص يقرأ لساعات ، أو يعمل على جهاز كمبيوتر ، أو يقود مسافات طويلة يعرف بهذا. يحدث ذلك عندما تفرط في استخدام عينيك . إنهم يتعبون ويحتاجون إلى الراحة ، تمامًا مثل أي جزء آخر من جسمك.إذا شعرت بإجهاد عينيك ، امنحهما بعض الوقت. إذا استمر الإرهاق بعد بضعة أيام ، فاستشر طبيبك للتأكد من أنها ليست مشكلة أخرى.عيون حمراءيمكن لإجهاد العين أن يفعل ذلك ، وكذلك الحال في وقت متأخر من الليل ، أو قلة النوم ، أو الحساسية . إذا كانت الإصابة هي السبب ، فقم بفحصها من قبل طبيبك.يمكن أن تكون العيون الحمراء أحد أعراض حالة العين الأخرى ، مثل التهاب الملتحمة ( الوردي ) أو أضرار أشعة الشمس بسبب عدم ارتداء الظلال على مر السنين. إذا كانت قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية والراحة لا تزيلها ، فاستشر طبيبك.العمى الليليهل يصعب رؤيته في الليل ، خاصة أثناء القيادة؟ هل من الصعب أن تجد طريقك في الأماكن المظلمة ، مثل دور السينما؟هذا يبدو مثل العمى الليلي . إنها أعراض وليست مشكلة في حد ذاتها. قصر النظر ، وإعتام عدسة العين ، القرنية المخروطية ، وعدم وجود فيتامين (أ) عن سبب نوع من العمى الليلي أن الأطباء يمكن اصلاحها.يولد بعض الأشخاص بهذه المشكلة ، أو قد يصابون بمرض تنكسي يصيب الشبكية ، ولا يمكن علاج ذلك عادة. إذا كان لديك ، فستحتاج إلى توخي مزيد من الحذر في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة.أعين نعسانهيحدث كسل العين ، أو الغمش ، عندما لا تتطور عين واحدة بشكل صحيح. تكون الرؤية أضعف في تلك العين ، وتميل إلى التحرك "كسول" بينما تبقى العين الأخرى في مكانها. يوجد في الرضع والأطفال والبالغين ، ونادرًا ما يصيب كلتا العينين. يجب البحث عن العلاج فورًا للرضع والأطفال.يمكن تجنب مشاكل الرؤية مدى الحياة إذا تم اكتشاف كسول العين وعلاجها خلال مرحلة الطفولة المبكرة. يشمل العلاج استخدام النظارات التصحيحية أو العدسات اللاصقة واستخدام رقعة أو استراتيجيات أخرى لجعل الطفل يستخدم العين الكسولة.