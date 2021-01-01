قالت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، إنها اعتقلت قبطان بحرية إيطاليا ودبلوماسيا روسيا للاشتباه في أنهما جاسوسان، بعدما ضُبط الاثنان يتبادلان وثائق مقابل أموال في اجتماع سري.
وذكرت قوات الدرك الوطنية الإيطالية أن ممثلي الادعاء في روما أصدروا أمر الاعتقال بعد تحقيق مطول أجرته المخابرات الإيطالية بدعم من الجيش.
وأضافت أن المسؤول الإيطالي قيد الاحتجاز، بينما قال وزير الخارجية لويجي دي مايو، إن إيطاليا طردت مسؤولين روسيين ضالعين في القضية.
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التعليقات على تفاصيل مثيرة.. ماذا سلّم القبطان الإيطالي للدبلوماسي الروسي؟
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