تعرف على مواعيد تسجيل المقررات الدراسية بكلية إعلام القاهرة

كلية إعلام القاهرة
بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 ، هناك عدد من الكليات التى بدأت الفصل الدراسى الثانى وهناك بعض الكليات بدأت من أيام قليلة بعد الانتهاء من الامتحانات ومنهم كلية الإعلام.
ولذلك فى هذا التقرير ننشر لكم مواعيد تسجيل المقررات الدراسية لكلية الإعلام جامعة القاهرة :
- الاثنين الموافق 29 من مارس ، يبدأ طلاب المستوى الرابع ( عربى وانجليزى ) فى التسجيل .
- الثلاثاء الموافق 30 من مارس ، يبدأ طلاب المستوى الثالث ( عربى وانجليزى ) فى التسجيل .
- الاربعاء الموافق 31 من مارس ، يبدأ طلاب المستوى الثانى ( عربى وانجليزى ) فى التسجيل .
- الخميس الموافق 1 من ابريل ، يبدأ طلاب المستوى الاول ( عربى وانجليزى ) فى التسجيل .
وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن باقي الكليات ستنتهي تباعًا من الامتحانات، بحد أقصى بداية شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، حيث أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات.
وأوضح الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.
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