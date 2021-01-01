تعرف على مواعيد تسجيل المقررات الدراسية بكلية إعلام القاهرة



كلية إعلام القاهرة كلية إعلام القاهرة

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021 ، هناك عدد من الكليات التى بدأت الفصل الدراسى الثانى وهناك بعض الكليات بدأت من أيام قليلة بعد الانتهاء من الامتحانات ومنهم كلية الإعلام.



ولذلك فى هذا التقرير ننشر لكم مواعيد تسجيل المقررات الدراسية لكلية الإعلام جامعة القاهرة :



- الاثنين الموافق 29 من مارس ، يبدأ طلاب المستوى الرابع ( عربى وانجليزى ) فى التسجيل .

قد يعجبك أيضا...

- الثلاثاء الموافق 30 من مارس ، يبدأ طلاب المستوى الثالث ( عربى وانجليزى ) فى التسجيل .- الاربعاء الموافق 31 من مارس ، يبدأ طلاب المستوى الثانى ( عربى وانجليزى ) فى التسجيل .- الخميس الموافق 1 من ابريل ، يبدأ طلاب المستوى الاول ( عربى وانجليزى ) فى التسجيل .وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن باقي الكليات ستنتهي تباعًا من الامتحانات، بحد أقصى بداية شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، حيث أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات.وأوضح الدكتور الخشت، أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.