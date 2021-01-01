التعليم تعلن مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس، والتي من المقرر أن تدخل نتيجتها ضمن تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.



مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي :



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 6 ابتدائي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية :

4 ابتدائي : 28 ابريل

5 ابتدائي : 26 ابريل

6 ابتدائي : 27 ابريل

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مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي :أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية :الصف الاول الاعدادي : 28 ابريلالصف الثاني الاعدادي : 26 ابريلوقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أن جميع الامتحانات التي كان مقررا عقدها يوم 25 ابريل ، سوف يتم تأجيلها ليوم الاربعاء 28 ابريل 2021 ، احتراما لأعياد السادة الاقباط.وكان قد وزير التربية والتعليم طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي ، حيث قال وزير التربية والتعليم المعلومات التالية :- تعقد 3 امتحانات ورقية بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني- يتم عقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان (امتحان في مارس واخر في ابريل واخر في مايو)- يعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.- يعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.وتلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من أولياء أمور طلاب المدارس عبر جروب تكنولوجيا معلومات التابلت عبر تطبيق واتساب، حول مصير التلاميذ الدارسين بالصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي، المصابين بكورونا، والذين من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر ابريل بالنسبة لهم يوم 26 ابريل 2021.من جانبه، حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الرد على هذا الاستفسار، قائلًا "من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية سيكون له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤدِه".