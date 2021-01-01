

زيادة غير رسمية من التجار على سعر أوبل أسترا 2021 في مصر زيادة غير رسمية من التجار على سعر أوبل أسترا 2021 في مصر

شهدت الفترة الماضية تقديم زيادة غير رسمية من تجار السيارات على سعر أوبل أسترا 2021 في السوق المحلي، وذلك كزيادة إضافية على الأسعار الرسمية التي تقرها شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل في مصر.



وبلغت هذه الزيادة 15 ألف جنيه، وهي عبارة عن قيمة إضافية (أوفر برايس) يضيفه التجار على السعر الرسمي للسيارة مقابل تسليمها بشكل أسرع للعميل الذي لا يرغب انتظار دوره العادي في قوائم حجز السيارة، وبذلك أصبح السعر الجديد للسيارة كالتالي:



- فئة واحدة فقط من 320 ألف جنيه (السعر الرسمي) إلى 315 ألف جنيه.

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ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 140 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبالنسبة للتجهيزات التي تحملها هذه الفئة من أسترا 2021 فمن أهمها:- 4 وسائد هوائية.- نظام لمنع إدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام ESPالالكتروني للتحكم في ثبات السيارة.- نظام مساعد للسائق لصعود وهبوط المرتفعات.- مثبت سرعة.- سنسور خلفي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مصابيح هالوجين أمامية وLED نهارية.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- نظام ترفيهي ومعلوماتي بشاشة باللمس- تكييف هواء ثنائي النطاق.- مرايات جانبية كهربائية.- بلوتوث.- مخارج AUX وUSB لتوصيل الهواتف.