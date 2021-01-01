باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل في مصر، أعلنت شركة المنصور للسيارات من خلال صفحة أوبل مصر الرسمية على فيسبوك، عن تقديم عرض صيانة خاص على سيارات عملاء الشركة، حيث تضمن العرض المميزات التالية:
- خصم يصل إلى 40% على زيت المحرك.
- خصم يصل إلى 15% على المصنعية وقطع الغيار في حالة الإصلاح.
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التعليقات على عرض صيانة بخصم مميز من الوكيل على سيارات أوبل
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