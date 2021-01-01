عرض صيانة بخصم مميز من الوكيل على سيارات أوبل

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عرض صيانة بخصم مميز من الوكيل على سيارات أوبل

باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل في مصر، أعلنت شركة المنصور للسيارات من خلال صفحة أوبل مصر الرسمية على فيسبوك، عن تقديم عرض صيانة خاص على سيارات عملاء الشركة، حيث تضمن العرض المميزات التالية:

- خصم يصل إلى 40% على زيت المحرك.

- خصم يصل إلى 15% على المصنعية وقطع الغيار في حالة الإصلاح.

- ضبط زوايا للعجلات الامامية بقيمة 199 جنيه.

- ضبط زوايا للعجلات الأمامية والخلفية بقيمة 299 جنيه.

- العرض ساري بجميع مراكز خدمة المنصور وبعض الوكلاء المعتمدين لسيارات أوبل.

- العرض بدأ في 27 مارس الحالي وسيستمر لفترة محدودة فقط.
وللراغبين في التمتع بهذا العرض يجب عليهم حجز ميعاد مسبق للصيانة بالإتصال على رقم 16424.

المصدر: التوكيل

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