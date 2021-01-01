

السعودية تستعد لأول سباق من سلسلة “إكستريم إي” في محافطة العلا السعودية تستعد لأول سباق من سلسلة “إكستريم إي” في محافطة العلا

المربع نت – ستقوم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتنظيم أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في محافطة العلا.



وفي التفاصيل، ستتنافس 9 فرق جنبًا إلى جنب وسيتم تنظيم أربع جولات تأهيلية تستغرق كل واحدة منها 15 دقيقة يوم السبت الموافق 3 أبريل، وسيتأهل المتنافسون الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي الأول، بينما سيصل الخمسة الباقون إلى نصف النهائي الثاني في “السباق المجنون” وسيقام كلاهما يوم الأحد الموافق 4 أبريل.



وقال صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل”، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا استضافة أول سباق من بطولة إكستريم إي، حيث نترقب جميعًا انطلاقة هذا الحدث.. إن العلا تعد بحق موقعًا رائعًا، كما تشكل أيضًا خلفية مناسبة للمساعدة في زيادة الوعي حول تأثير تغير المناخ، وخاصة التصحّر”.

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وأضاف: “إننا نتطلع لكي نصبح رواداً عالميين في معالجة تغير المناخ، وكجزء من رؤية 2030، أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن عدد من المبادرات الطموحة والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، وتتيح لنا سلسلة سباقات إكستريم إي تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع المهم، والاستمتاع بمثل هذه السباقات المذهلة التي تشارك بها مجموعة رائعة من الفرق والسائقين”.وفي السياق ذاته قال “أليخاندرو أغاغ” المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة (إكستريم إي): “لقد حان الوقت لانطلاق هذا السباق، حيث يعتريني شعور بالغ بالفخر والحماسة.. لقد تم بذل قدر هائل من العمل الجاد في ظروف غير مسبوقة وراء الكواليس، لضمان إطلاق سلسلة قوية من السباقات التي نتوق لمشاهدتها عن قرب، خاصة وأننا سنتابع مجموعة من أكبر الأسماء في رياضة السيارات، والتي ستخوض منافسات محتدمة وجهاً لوجه بعد أيام قليلة”.