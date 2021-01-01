المربع نت – ستقوم وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتنظيم أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في محافطة العلا.
وفي التفاصيل، ستتنافس 9 فرق جنبًا إلى جنب وسيتم تنظيم أربع جولات تأهيلية تستغرق كل واحدة منها 15 دقيقة يوم السبت الموافق 3 أبريل، وسيتأهل المتنافسون الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي الأول، بينما سيصل الخمسة الباقون إلى نصف النهائي الثاني في “السباق المجنون” وسيقام كلاهما يوم الأحد الموافق 4 أبريل.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير “خالد بن سلطان العبدالله الفيصل”، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا استضافة أول سباق من بطولة إكستريم إي، حيث نترقب جميعًا انطلاقة هذا الحدث.. إن العلا تعد بحق موقعًا رائعًا، كما تشكل أيضًا خلفية مناسبة للمساعدة في زيادة الوعي حول تأثير تغير المناخ، وخاصة التصحّر”.
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التعليقات على السعودية تستعد لأول سباق من سلسلة “إكستريم إي” في محافطة العلا
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