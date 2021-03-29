صندوق النقد يرى تحسنا في آفاق الاقتصاد العالمي

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صندوق النقد يرى تحسنا في آفاق الاقتصاد العالمي

أشارت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي، بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.

وأوضحت "جورجييفا" في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع، "نتوقع تسارعا جديدا" لكنها لم تكشف عن توقعات العام 2021 لصندوق النقد الدولي التي ستصدر في السادس من أبريل.

وشددت المديرة خلال كلمتها على أن "عدم اليقين مرتفع للغاية"، مشيرة إلى وجود "انتعاش متفاوت السرعة" تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي.

وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في ختام حديثها أنه فيما تتخلف عنه الدول النامية ما يشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد العالمي.

المصدر: صدى البلد

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