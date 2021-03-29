

بعد التراجع الكبير .. آخر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021 بعد التراجع الكبير .. آخر أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31-3-2021

شهدت أسعار الذهب في مصر في ختام مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 31-3-2021، ثباتا على التراجع الكبير الذي لحق بالمعدن الأصفر لدى محلات الصاغة، فى ختام تعاملات الأمس، ووصل لـ6 جنيهات للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر في مستهل تعاملات اليوم 743 جنيها بعد أن كان مستهل تعاملات الأمس 749 جنيها.



وحسب تجار بمحلات بيع الذهب في منطقة شبرا، وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة اليوم إلى 850 جنيها، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 743 جنيها .

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وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط في سوق الذهب نحو 636 جنيها، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 500 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب لـ 5936 جنيها و أوقية الذهب لنحو 26,373 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 848,000 ألف جنيه، حسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.