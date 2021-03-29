أسهم اليابان تغلق منخفضة وأزمة أركيجوس تضر بأسهم القطاع المالي

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أسهم اليابان تغلق منخفضة وأزمة أركيجوس تضر بأسهم القطاع المالي

نزلت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء إذ باع المستثمرون أسهم الشركات المالية في ظل الضبابية المتزايدة إزاء تبعات انهيار صندوق التحوط أركيجوس كابيتال ومقره نيويورك.

ونزل المؤشر نيكي 0.86 بالمئة إلى 29178.80 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 1954.00 نقطة.

ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.87 بالمئة، وأعلن البنك بعد إغلاق السوق أمس أنه قد يُمنى بخسائر 300 مليون دولار تقريبا في وحدة أوروبية تابعة له مرتبطة بعميل أمريكي لم يسمه.

ويأتي التحذير من خسائر بعد يوم من صدمة عملاء نومورا هولدينجز بسبب تحذير مماثل من خسارة محتملة ملياري دولار من عميل أمريكي واحد، ونزل سهم نومورا 2.9 بالمئة ليتكبد خسائر لليوم الثالث على التوالي.

وخسر المؤشر الفرعي للبنوك على توبكس 3.2 بالمئة وهو أكبر تراجع في أسبوع، كما نزل المؤشر الفرعي لشركات السمسرة 2.1 بالمئة.

وتراجع سهم هيتاتشي 7.30 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن الشركة تعتزم شراء شركة برمجيات أمريكية مقابل 9.6 مليار دولار.

وأكدت هيتاتشي الاستحواذ بعد إغلاق السوق.
وعلى الجانب الإيجابي، صعد سهم تويوتا موتور 3.04 بالمئة مع تراجع الين لأقل مستوى في عام مقابل الدولار الأمريكي مما عزز أسهم شركات التصدير الكبيرة.

المصدر: الدستور

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