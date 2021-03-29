

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 69 سنتًا ليبلغ 64.32 دولار سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 69 سنتًا ليبلغ 64.32 دولار

رتفع سعر برميل النفط الكويتي 69 سنتًا ليبلغ 64.32 دولار في تداولات، يوم أمس الثلاثاء، مقابل 63.63 دولار في تداولات، يوم أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 84 سنتًا، ليبلغ 64.14 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار، ليبلغ 60.55 دولار للبرميل.