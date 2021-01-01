الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لإجراء مسوحات الأراضى

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الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لإجراء مسوحات الأراضى

أطلقت الصين، قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض إلى الفضاء، وذلك من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكر مركز "جيوتشيوان"- في بيان اليوم الأربعاء- أن القمر الصناعي "قاوفن-12 02" تم إطلاقه على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-4 سي" الساعة 6:45، صباح يوم الأربعاء، بتوقيت بكين، وأنه دخل مداره المخطط بنجاح.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام القمر الصناعي لإجراء مسوحات الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، بالإضافة إلى الإغاثة في حالات الكوارث.

المصدر: الدستور

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