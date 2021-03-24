تنظيف أسنانك مهم جدا وطبيعي لكن لو بتنظفي سنانك كتير ده بيضر المينا، وحركة بسيطة زي إنك تحطي غطا علي فرشاة أسنانك دي ممكن تكون فكرة مش كويسة وغيرهم عادات بنعملها كل يوم ممكن يضروا أسنانك وانتي مش عارفه، لكن من ضمن العادات اللي كلنا بنعملها هي غسيل أسناننا الصبح أول ما نقوم من النوم، وقبل الفطار.. ومؤخراً ظهر تساؤل هل غسيل الأسنان قبل الفطار أفضل ولا بعده؟ واحنا في المقال ده هنقولك الإجابة الصحيحة.. غسيل الأسنان بالفرشاة قبل الفطار ولا بعده، ايه الأفضل؟َ!.. اعرفي الإجابة حسب دكاترة الأسنان
غسيل الأسنان بالفرشاة قبل الفطار ولا بعده، ايه الأفضل؟َ!.. اعرفي الإجابة حسب دكاترة الأسنان
ايجابيات غسيل الأسنان قبل الفطار
لما بتنامي، البكتيريا الموجودة في فمك بتكتر وهي نفسها البكتيريا المسؤولة عن البلاك عشان كده كل يوم بتصحي بريحة فم مش كويسة، ولو قمتي بتنظيف أسنانك بالفرشاة اول ماتصحي، أسنانك بتغطي بالفلورايد قبل الأكل وده بيساعد تتجنبي أي بكتيريا أو بلاك من الفطار اللي هتاكليه الصبح .
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