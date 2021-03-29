أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2021

استقرت اسعار العملات الاجنية والعربية في مصر اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 في مقابل الجنيه المصرى أخبار متعلقة «المصرى اليوم» تنشر اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم الاربعاء 31 مارس حسب اسعار العملات المعلنة في البنك المركزى المصرى : العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 15.6669 15.7672 يورو​ 18.3930 18.5170 جنيه إسترلينى​ 21.5389 21.6815 فرنك سويسرى​ 16.6316 16.7451 100 ين يابانى​ 14.2039 14.2961 ريال سعودى​ 4.1773 4.2043 دينار كويتى​ 51.7950 52.1990 درهم اماراتى​ 4.2649 4.2930

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