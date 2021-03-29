أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2021

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أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2021

استقرت اسعار العملات الاجنية والعربية في مصر اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 في مقابل الجنيه المصرى
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«المصرى اليوم» تنشر اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم الاربعاء 31 مارس حسب اسعار العملات المعلنة في البنك المركزى المصرى :
العملة شراء بيع
دولار أمريكى​ 15.6669 15.7672
يورو​ 18.3930 18.5170
جنيه إسترلينى​ 21.5389 21.6815
فرنك سويسرى​ 16.6316 16.7451
100 ين يابانى​ 14.2039 14.2961
ريال سعودى​ 4.1773 4.2043
دينار كويتى​ 51.7950 52.1990
درهم اماراتى​ 4.2649 4.2930

المصدر: المصرى اليوم

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