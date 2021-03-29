أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم الأربعاء 30 مارس 2021

استقرت اسعار العملات الاجنية والعربية في مصر اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 في مقابل الجنيه المصرى
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«المصرى اليوم» تنشر اسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم الاربعاء 31 مارس حسب اسعار العملات المعلنة في البنك المركزى المصرى :
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6669 15.7672
يورو 18.3930 18.5170
جنيه إسترلينى 21.5389 21.6815
فرنك سويسرى 16.6316 16.7451
100 ين يابانى 14.2039 14.2961
ريال سعودى 4.1773 4.2043
دينار كويتى 51.7950 52.1990
درهم اماراتى 4.2649 4.2930
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