قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر، الثلاثاء، السماح بأداء الصلوات في المساجد وكذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بشرط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بالتخفيف في صلاة التراويح، بحيث لا تزيد عن نصف ساعة.
وأوصت اللجنة عدم السماح بإقامة أي موائد رمضانية، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد في المساجد، والتأكيد على حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة، مثل سرادقات العزاء، أو الاحتفالات في دور المناسبات، مع التأكيد على أن تكون هناك متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية لتطبيق هذه الإجراءات والالتزام بها.
وقررت اللجنة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم، بداية من السبت 17 أبريل المقبل، وتكليف وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية بإصدار القرارات اللازمة بهذا الخصوص، مع الالتزام بعدد محدود من الزبائن داخل الأماكن التي تضمن السلامة العامة في المطاعم وغيرها.
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التعليقات على مصر.. قرارات جديدة بشأن كورونا في رمضان
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