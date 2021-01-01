"إعلام القاهرة" تكشف عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني وتسجيل المقررات الدراسية

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صورة الخبر: كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كلية الإعلام بجامعة القاهرة

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه سيتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالكلية خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل.

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيتم البدء مباشرة بعد إعلان النتائج، وتسجيل جميع طلاب الفرق الدراسية للمقررات الدراسية الخاصة بهم، لافتة إلى أن عملية تسجيل هذه المقررات ستستغرق أسبوع.

وأضافت أن الفصل الدراسي الثاني سيتم إجراؤه وفقًا لخطة التعليم "الهجين"، حيث يكون هناك يومين مخصصين لكل فرقة دراسية، للحضور في مقر الكلية.

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وبالنسبة لباقي أيام الأسبوع ، فإنه سيتم طرح البرامج الدراسية والمقررات "أونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة.

ونوهت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة إلى أنه تم تقديم العديد من الورش والدورات التدريبية، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، لتنمية مهاراتهم على استخدام هذه المنصات، ومواجهة أي مشكلات قد تواجههم أثناء تلقي المقررات الدراسية على هذه المنصات.

المصدر: elbalad

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