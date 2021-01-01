قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه سيتم انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالكلية خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل.
وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه سيتم البدء مباشرة بعد إعلان النتائج، وتسجيل جميع طلاب الفرق الدراسية للمقررات الدراسية الخاصة بهم، لافتة إلى أن عملية تسجيل هذه المقررات ستستغرق أسبوع.
وأضافت أن الفصل الدراسي الثاني سيتم إجراؤه وفقًا لخطة التعليم "الهجين"، حيث يكون هناك يومين مخصصين لكل فرقة دراسية، للحضور في مقر الكلية.
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التعليقات على "إعلام القاهرة" تكشف عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني وتسجيل المقررات الدراسية
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